Aumenta la presión sobre Rajoy para que España rechace el acuerdo de la UE sobre los refugiados

Las presiones sobre el Gobierno de Rajoy no cesan. La oposición en bloque rechaza el acuerdo monetario entre la UE y Turquía para devolver a todos los refugiados y asilados que entren en Europa de forma ilegal. Además, exigen la comparecencia del presidente en funciones.

"Tienen que someterse al control de una cámara como la del Congreso de los Diputados que acaba de renovar su legitimidad tras las elecciones del 20D", explica Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del PSOE en el Congreso.

"No me parece ni que sea moral ni ética la decisión que se está tomando y veo especialmente irresponsable que no se comparezca para explicarlo", argumenta la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

Sáenz de Santamaría ha confirmado que el Gobierno no firmará ningún acuerdo sin consenso. Añade que Rajoy no dará ningún tipo de explicación en la cámara baja, en su lugar lo hará el secretario de estado por la UE.

La voz discordante de la oposición española no es la única. Una diputada alemana cargaba duramente contra la medida. "Estáis cerrando las fronteras a gente que necesita protección internacional y yo me pregunto, cómo pueden dormir por la noche".

A falta de explicaciones, en cinco días sabremos si España ratifica o no el acuerdo entre Europa y Turquía.