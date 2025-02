El audio con el que Luceño y Medina tratan de evitar la cárcel en el 'caso mascarillas': "Se venden a seis y cuestan dos dólares"

Importante el audio que se ha conocido en el juicio por la compra de mascarillas. "La gente las está vendiendo a seis dólares, a entre seis y ocho dólares pero en fábrica nos cuesta dos dólares. Yo os podría hacer una donación a vosotros de 100.000, ¿vale?". Medina y Luceño han querido demostrar así que ellos no estafaron. Es por ello que esta prueba es clave para el devenir del juicio porque el ayuntamiento de Almeida siempre negó que supieran que Luceño y Medina iban a cobrar comisión.

De hecho, en el juicio ha declarado la persona a la que iba dirigido: la responsable de compras. La coordinadora general de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, ha justificado el precio que se pagó por cada mascarilla a Alberto Luceño y Luis Medina por la situación que se vivía en marzo de 2020 y porque entendió que la diferencia entre el precio de fábrica y el que abonaron se debía a que se incluían todos los costes, pero no comisiones. Lo que quieren demostrar ante la jueza que, antes de la compra, el Ayuntamiento sabía el precio de mascarillas y, por tanto, deducen Medina y Luceño, las comisiones que se llevarían.

Una teoría que este jueves ha rebatido la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid en su declaración. "Me lo dijo expresamente (Luceño): no soy comisionista ni intermediario, literal. En aquel momento pensé que no iban a cobrar. Lo decían tan tajantemente que los creímos", ha explicado Collado.

Una sesión donde Medina y Luceño no han dejado de hablar y donde Elena Collado ha dejado clara su postura: fue engañada. Entendió, asegura, que los cuatro euros de diferencia por cada mascarilla era ganancia para la empresa, no comisiones. "Entendía que era el margen comercial de la fábrica por todos sus costes de embalaje, distribución..."

Pone como ejemplo una compra de Shein alegando que cuando te compras un traje en China y te lo manda la empresa "seguramente valga un euro lo que le cueste la fábrica y 15 lo que le cuesta en España". El Ayuntamiento de Madrid siempre ha mantenido esa postura, desconocer las comisiones: "El Ayuntamiento es el estafado", ha señalado Almeida. Es más, insisten en que llegarán hasta el final para recuperar todo el dinero presuntamente estafado.