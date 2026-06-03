La Audiencia Nacional podrá juzgar a Josu Ternera como dirigente de ETA tras la entrega por parte de Francia

Los detalles El presidente de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha explicado que la entrega queda diferida en espera de que se resuelva el último caso abierto contra Josu Ternera en Francia. Está previsto que se conozca esa sentencia el próximo 2 de julio.

El exdirigente de ETA, Josu Ternera, será entregado a España para ser juzgado, según decidió el Tribunal de Apelación de París. La entrega queda pendiente hasta que se resuelva un caso abierto en Francia, con sentencia prevista para el 2 de julio. La Fiscalía había solicitado cinco años de cárcel, exentos de cumplimiento, salvo reincidencia. La euroorden emitida por la Audiencia Nacional en diciembre acusa a Ternera de dirigir ETA desde 2002 hasta su captura en 2019, con una posible condena de 15 años. Además, Francia aprobó su entrega por su implicación en el atentado de Zaragoza en 1987.

El histórico exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, dejará la prisión francesa para ser juzgado de nuevo en España. Así lo ha decidido este miércoles el Tribunal de Apelación de París, que ha dado luz verde a la entrega del etarra a España, tal y como pedía una euroorden emitida en diciembre. Y es que la Audiencia Nacional acusa a Ternera de ser el dirigente de la banda terrorista ETA.

El presidente de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París precisó, al comunicar la decisión, que la entrega queda diferida en espera de que se resuelva el último caso abierto contra Josu Ternera (75 años) en Francia, y que va a dar lugar a una sentencia que se dictará el próximo 2 de julio. El juez también puntualizó que el aplazamiento de la ejecución de la euroorden incluiría el cumplimiento de una eventual pena que se le pudiera imponer entonces.

En ese último juicio que el veterano exdirigente de ETA tenía en Francia, y que puede ser objeto de un recurso posterior ante el Tribunal Supremo que tardaría unos meses, la Fiscalía había pedido para él una pena de cinco años de cárcel exentos de cumplimiento, es decir, que sólo los tendría que cumplir entre rejas en caso de reincidencia.

En cuanto a la euroorden aceptada ahora por la sala de instrucción, fue cursada por la Audiencia Nacional el pasado 3 de diciembre y tiene que ver con su presunto papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 hasta que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019. El presidente de la sala de instrucción recordó que por ese cargo podría ser condenado en España a una pena de 15 años.

Francia también aprobó (y ya es definitiva) la entrega a España de Josu Ternera para que sea juzgado por su eventual implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, y que, como las otras, está a expensas del fin de los procedimientos en Francia contra él.

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