Esperanza Aguirre declaró en Al Rojo Vivo en el año 2015 que "financiación ilegal al partido puedo asegurar que no" ha habido, a lo que Cristina Pardo le contestó: "¿Seguro? No me dirá dentro de unos años que no lo sabía...". "Se lo puedo asegurar que no", afirmó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El mismo año, en Salvados, Jordi Évole también le preguntó acerca de si el PP se había financiado ilegalmente, a lo que Aguirre respondió. "En absoluto". Un año más tarde, en 2016 aseguró en laSexta Noche no tener "ni indicio, ni dato" sobre la financiación irregular. "No sé nada", declaró en ese momento.

"Ya les he dicho muchísimas veces que a mí no me consta esto de financiación irregular en el Partido Popular", insistió en otra ocasión.

Sin embargo, el juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón ha atribuido a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid. De ella dice que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.