La moción de censura contra el Gobierno regional de Murcia se fraguó en Madrid, entre el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el coordinador territorial, Santos Cerdán, por un lado, y por parte de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Aunque ya se venía trabajando en ella, se ha precipitado todo esta noche.

Las conversaciones entre las direcciones de ambos partidos llevan más de un mes y siempre de forma discreta. Aseguran que si se presenta ahora es porque están convencidos de que van a ganar. Según ha podido saber laSexta, el acuerdo es que el PSOE asuma la Alcaldía y Ciudadanos, el Gobierno regional.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha opinado sobre este asunto: "Si miramos bien, la verdad, el PP tuvo unos resultados pésimos en las últimas elecciones autonómicas, que lo revistió de aparentes victorias" y ha defendido este mecanismo -el de la moción de censura: "Nadie discute que cuando se tiene apoyo en la Cámara se gobierna con legalidad y legitimidad pero si se dan cuenta, el PP mientras conformaba gobierno de esta manera en los territorios, cuestionaba al Gobierno de España".

En conversación informal con periodistas, Calvo ha asegurado que el Partido Popular "ha vivido en un espejismo": "Nosotros ganamos las elecciones, nos quitaron los gobiernos con pactos muy forzados y si haces eso te pueden pasar muchas cosas", expresa.

Asimismo, también ha hecho alusión a Ciudadanos, a cuya líder, Inés Arrimadas, "se le puede estar acabando el tiempo", insiste Calvo: "Saben lo que tiene que hacer en cada territorio", sentencia. También la ministra portavoz, María Jesús Montero, cree que es una buena oportunidad y que los resultados electorales daban para esto y, según ella, ponen de manifiesto que las alianzas electorales con PP y Voz, a Ciudadanos, asegura, le hacen daño.

Ciudadanos guarda silencio

No obstante, tras preguntarle a diferentes dirigentes de Ciudadanos, como el consejero de Universidades de Madrid, Eduardo Sicilia, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado o la propia Inés Arrimadas, líder de la formación, ninguno de ellos ha hecho ninguna declaración sobre la propuesta, y emplazan la posición del partido a la rueda de prensa convocada por Ana Martínez Vidal para este miércoles.

También se ha pronunciado el actual ministro de Sanidad, Miquel Iceta, que aun así reconoce no tener "ni idea" de las propuestas lanzadas por los socialistas y miembros de Ciudadanos: "Cualquier cosa es defendible si puedes presentarla en esa luz. Si eso es así y se puede explicar es perfectamente legítimo", indicaba este miércoles en declaraciones a RNE.

Junto con eso, Iceta, preguntado si este movimiento podría acercar de nuevo a la formación que lidera Inés Arrimadas al Gobierno, no ha ocultado que le gustaría vivir una aproximación naranja al Ejecutivo. "A mi sí, cuantos más me acercan más me gusta: literalmente", concluye.

En Podemos, según informa José Enrique Monrosi, admiten que no estaban al tanto de la operación y les ha descolocado hasta tal punto que no saben lo que van a hacer porque, recuerdan, en el Ayuntamiento son imprescindibles, aunque no tanto en la región.