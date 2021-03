La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid ha presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el decreto de disolución y la convocatoria de elecciones anticipadas por Isabel Díaz Ayuso.

En el recurso, firmado por los letrados de la Cámara autonómica, se pide que se adopten medidas cautelarísimas; es decir, que el tribunal tiene de plazo hasta el martes para pronunciarse sobre si suspende o no la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo.

La Asamblea -según el recurso al que ha tenido acceso laSexta- apunta que las mociones de censura entran en el registro a las 13.03 y la comunicación oficial de la Consejería de Presidencia de que la Cámara está disuelta es a las 16.10 horas. Añaden que las mociones se presentaron "sin que en la Asamblea de Madrid se hubiera recibido comunicación alguna del decreto de disolución". Y entiende que el decreto de disolución no entró en vigor hasta que no fue publicado, al día siguiente, en el BOCM.

Añaden, además, que la comunicación de la Consejería de Presidencia "carece de toda validez" porque la comunicación solo tenía "efectos informativos" y porque considera que el destinatario de la decisión de convocar elecciones no debe ser solo la Asamblea sino también "toda la ciudadanía llamada a participar en el proceso electoral que se convoca".

De momento toda la actividad parlamentaria está suspendida, quedando a la espera de la decisión del TSJM. Se trata de un paso más para resolver el embrollo jurídico en el que ha quedado sumida la Comunidad de Madrid tras la presentación de dos mociones de censura del PSOE y Más Madrid el mismo día que se convocaron elecciones.

Ante el anuncio de este recurso, el nuevo portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, decía este jueves que no temen las resoluciones: "La razón está de nuestro parte". Ha calificado de "artimaña" lo ocurrido ayer con las mociones y ha añadido: "Las normas jurídicas no pueden llevar al absurdo. No puede ser que ningún presidente pueda plantear unas elecciones anticipadas. ¿Alguien de aquí sostiene que en España no pueden adelantarse unos comicios?".

"Nos reservamos cualquier tipo de actuación pero en principio no planteamos ningún recurso. Hay un decreto que se publicó esta noche, que se adoptó como dice la ley, y en función de lo que pase nos reservamos todas las actuaciones precisas", ha respondido ante la pregunta de qué pasos va a dar la Comunidad.

Según la normativa, no se pueden convocar elecciones tras la presentación de una moción de censura contra el Gobierno ni tampoco se pueden presentar mociones de censura si la presidenta ha disuelto la cámara para convocar elecciones.

En este punto entra en juego la cronología de los hechos: Ayuso firmó el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid a las 12:25 de la mañana (aunque no se publica en el BOCM hasta el día siguiente) y PSOE y Más Madrid registraron sus mociones de censura alrededor de las 13 horas.

A pesar de ello, la comunicación formal a la Asamblea para su disolución a través del decreto se produjo a las 16:10, después de que la Mesa de la cámara hubiera calificado las mociones.

Si hay elecciones, ¿cuál es el calendario?

En caso de que las elecciones prosperaran por decisión de la Justicia, se celebrarían el próximo martes 4 de mayo, las primeras elecciones madrileñas celebradas en un día laborable. La campaña electoral comenzaría el domingo 18 de abril y la jornada de reflexión se celebraría el 3 de mayo.

Las elecciones se celebrarán en un día lectivo y ante este panorama, son muchos los padres que se preguntan si podrán llevar a sus hijos al colegio ese día. Aunque todavía no hay una decisión en claro, se puede prever que ocurrirá lo mismo que en las elecciones catalanas de 2017, que se celebraron en una jornada laborable: el jueves 21 de diciembre.

Entonces el Ministerio de Educación declaró ese jueves "día no lectivo" en la enseñanza no universitaria de la comunidad "de conformidad con la normativa vigente en materia electoral".