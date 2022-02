El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, no tiene inconveniente en que se lleve a cabo una investigación sobre los abusos por parte de la Iglesia que lidere el Defensor del Pueblo. Así lo ha manifestado el religioso en una entrevista concedida al diario 'El Confidencial': "No tengo inconveniente en que lo haga quien sea, pero que se haga desde la verdad y en todos los ámbitos. Yo solo puedo responder por lo que se ha producido en la Iglesia y lo haré con todas las consecuencias".

En esa entrevista, Osoro ha insistido en que la institución no puede ser un muro respecto a esta cuestión y que, de hecho, debe liderar la lucha contra esta mancha: "cuando veo una mancha, me duele y, cuando la mancha es de este tipo, me duele más. En Madrid intentamos que la Iglesia dé una respuesta clara". Una situación difícil para el arzobispo, pues según ha dicho la Iglesia es su "vida".

"Cuando me han relatado los abusos he sentido un tremendo dolor porque para mí la Iglesia no es un nombre, sino que es mi vida, es mi pasión, es a donde el Señor me ha llamado a pertenecer", ha manifestado el arzobispo, reiterando que "los abusos son intolerables y que un solo caso de abusos en la Iglesia ya son demasiados" y ha zanjado: "Aunque nunca haremos lo suficiente para aliviar el dolor de las víctimas, creo que estamos tomando medidas necesarias".