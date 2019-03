Artur Mas: "Seguiremos con el proceso independentista aunque no tengamos mayoría de votos"

Artur Mas ha dicho que seguirán con el proceso independentista aunque no cuenten con la mayoría de los votos, así ha respondido en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de 'Onda Cero'. Además, el presidente de la Generalitat ha explicado que sólo contemplaría abandonar si la candidatura Junts pel sí pierde las elecciones del 27S y no puede articular una mayoría que haga posible tirar adelante un Govern.



Mas ha asegurado que puede ganarlas sin mayoría absoluta, por lo que de entrada no cree que tenga que dejarlo si le saca "tres veces" escaños al segundo aunque no tenga mayoría.



En caso de ganar, ha aclarado que para ser investido de nuevo presidente de la Generalitat necesita mayoría absoluta en la primera votación, y simple en una votación posterior, por lo que no necesariamente requeriría el apoyo de la CUP.