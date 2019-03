Artur Mas rodea de secretismo la convocatoria del 27S

Secretismo absoluto del presidente catalán. Este lunes está previsto que Artur Mas firme el decreto de convocatoria de las elecciones del 27 de septiembre, pero aún no sabemos cuándo ni cómo se llevará a cabo. Mas dice que serán unas elecciones plebiscitarias, pero la convocatoria no dirá nada de eso.

Sin desvelar ni un detalle, Artur Mas saca adelante su decreto de convocatoria de elecciones autonómicas. Elecciones, y nada más, defienden los cabeza de lista como Xavier García Albiol, del PPC.

Al president no le queda otro remedio, dicen desde Ciudadanos. Ese decreto tiene que ser legal. Y si no cumple la ley, el Gobierno está preparado para recurrir. Según algunos juristas el recurso sería posible incluso aunque el texto no recoja explícitamente la idea del plebiscito.

Porque Artur Mas se ha empeñado en asegurar que jurídicamente su decreto será inatacable. Es el mensaje que trasladan desde su partido, habrá un plebiscito.

El 27S los catalanes votarán, y este lunes su presidente firma el decreto por el que les llama a las urnas, casi en secreto, muy lejos del boato y el simbolismo con el que lo ha hecho otras veces, como cuando firmó, arropado por el independentismo, la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.