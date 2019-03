Artur Mas se compromete a no convocar elecciones anticipadas sin consenso

EN SESIÓN DE CONTROL AL PARLAMENT

Artur Mas se ha comprometido a no convocar unilateralmente elecciones anticipadas si finalmente no se puede realizar la consulta soberanista. Mariano Rajoy durante el debate del Estado de la nación ha insistido en que esta consulta no se va a celebrar, a lo que Mas le responde pidiéndole que escuche al pueblo catalán.