Arrimadas a Puigdemont: "No le hemos visto en el Caso Palau. ¿Hoy no toca hacer manifestaciones en la puerta?"

"Hoy es el juicio del Caso Palau y no le hemos visto a usted en los tribunales, a lo mejor no le cogía de paso", "cuando a los que les toca ir al juzgado son los Bárcenas de Convergencia, no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta.", le acusó Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Parlament.

"La agenda política pasa por dos compromisos: uno, no tener casos de corrupción política. Dos, tomar aquellas medidas que impiden la corrupción política." respondió Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.