"Exigimos la puesta inmediata en libertad del president Carles Puigdemont". Así de rotundo y contundente se ha dirigido el president Aragonès a los medios desde el Palau de la Generalitat. "La represión del Estado español no se para. La detención del president Puigdemont es la última muestra", ha añadido Pere Aragonès, que ha pedido también "la retirada de las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de represaliados".

El Govern ha acusado al Estado español de "engañar" al Tribunal Europeo y de "incumplir de nuevo el derecho de la Unión Europea". Además, ha señalado que "el sistema del Estado español es un sistema totalmente anacrónico y busca solo venganza".

Así, Aragonès ha pedido acabar con la "persecución política" y la "represión" y ha apuntado que no descansarán hasta "acabar con todas las causas abiertas y hacer volver a todos los exiliados y exiliadas libres".

"La represión solo se parará con amnistía, autodeterminación e independencia", ha añadido el president de la Generalitat, acompañado por miembros de su Govern durante la declaración realizada en el Palau. Considera también que estos hechos no ayudan a resolver el conflicto político y no contribuyen a generar las condiciones que favorecen la confianza entre las partes.

"Esta misma tarde, acompañado del vicepresidente, me voy a desplazar a Cerdeña con el vicepresidente para respaldar al presidente Puigdemont. Como presidente de Cataluña quiero respaldar al presidente Puigdemont en una situación tan grave para él y para el conjunto del país. Hoy, como siempre, nuestra total determinación para avanzar a la autodeterminación es que nada nos hará renunciar a nuestro objetivo", ha insistido Aragonès.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Oriol Junqueras ha alabado la reacción del Govern. "A mi no me ha parecido nada dura, me ha parecido muy ponderada y adecuada en el momento en el que estamos", ha señalado el líder de ERC. No obstante, destaca que él en "ningún caso rompería ninguna Mesa de Negociación "porque creo que la voluntad de negociar tiene que ser el camino que nos permita solucionar el conflicto".

Así Junqueras cree que la pregunta que deberíamos trasladar al Gobierno español, es "si cree que este es el camino adecuado para aquello que ellos llaman el reencuentro, si esta es la vía adecuada para la reconciliación".

Sánchez defiende el diálogo en Cataluña "hoy más que nunca"

Minutos antes desde La Palma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido "hoy más que nunca" el diálogo en Cataluña, pese a las consecuencias que pueda tener la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, de quien ha dicho que "lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia".

"Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse", ha asegurado Sánchez en una comparecencia de prensa en la isla de La Palma donde se ha referido al arresto de Puigdemont en Cerdeña (Italia).

El presidente ha recordado que "cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro Gobierno y este Gobierno siempre ha mantenido la misma posición": "En primer lugar respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España y Europa. Y sin duda respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en Italia".