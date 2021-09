Oriol Junqueras ha señalado a "una parte de los aparatos del Estado" de "utilizar la represión como único instrumento para intentar resolver un conflicto político que existe entre Cataluña y España", en referencia a la detención de Puigdemont. A pesar de ello se ha mostrado reticente a romper la mesa de diálogo con el Gobierno: "Yo no rompería en ningún caso ninguna mesa de negociación".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el líder de ERC ha dicho que no les ha sorprendido la detención del expresident en Italia y ha reivindicado que "la represión no es la solución" y "no lo ha sido nunca".

"A Cataluña y España le conviene mucho más la vía de la negociación y los acuerdos, pero es indudable que son muchos los que trabajan para dificultar e imposibilitar la vía de la negociación y de los acuerdos", ha dicho.

En este sentido se ha mostrado convencido de que "la voluntad de negociar tiene que ser el camino que nos permita solucionar el conflicto": "Romper la negociación no nos ayuda nada y lo empeora todo".

"Si que estoy convencido al mismo tiempo que las circunstancias no son las más acertadas para la negociación, es más, creo que hay quien trabaja con ahínco para que las circunstancias no sean las adecuadas. Hay quien trabaja con ahínco para intentar dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo", ha señalado.

Junqueras ha propuesto trasladar al Gobierno central "si cree que éste es el camino adecuado para aquello que ellos llaman reencuentro". "No es un delito celebrar y organizar un referéndum. Creo que la democracia española tiene déficits muy evidentes. Convocar y celebrar un referéndum no está en el código penal", ha zanjado.