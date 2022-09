El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado una reunión extraordinaria del Govern para este miércoles por la tarde, para abordar la crisis en el seno de la coalición de gobierno, después de que JxCat haya amenazado con pedirle que se someta a una cuestión de confianza.

Así lo han explicado a Efe fuentes de la Generalitat, después de que en la noche de este martes el líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, avisara por sorpresa a Aragonès de que su partido pedirá una cuestión de confianza si el president no da "garantías" de cumplimiento de tres puntos del acuerdo de gobierno que Junts considera fundamentales.

El hecho de que el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, máximo representante de JxCat en el ejecutivo, supiera lo que iba a decir Batet y no advirtiera a Aragonès con antelación, según las fuentes consultadas, ha generado malestar en las filas republicanas, que lo consideran un acto de deslealtad al president.

Fuentes de la presidencia de la Generalitat trasladan a laSexta que esta convocatoria "responde a la situación provocada por Junts". Además, ven "fundamental" mantener el "respeto institucional".

Aragonès respondió este martes a la amenaza de JxCat, afirmando que él "no entrará en juegos" que supongan "inestabilidad" y reclamar a su socio de gobierno "celeridad" para decidir si sigue o no en el Ejecutivo catalán. El president ha "dejado claro" que los políticos deben "responsabilizarse de las decisiones" y, en ese sentido, ha devuelto la pelota al tejado de JxCat: "Hay decisiones que no me corresponde a mí tomar. Quien las deba tomar, que les tome. Sugeriría que se tomen por el bien de las instituciones".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado a JxCat a "tomar decisiones" sobre su continuidad o no en el Govern y dejar de "externalizarlas", y ha considerado que era esperable que la Moncloa se desmarcara de la propuesta de vía canadiense para resolver el conflicto catalán.

La CUP se suma a la petición de una moción de confianza

La CUP se sumó a la petición de JxCat y ha presentado en el Parlament una moción en la que insta al president catalán a someterse a una moción de confianza, y ha registrado además una propuesta de resolución en la que solicitan el fin del diálogo y acudir a la ONU antes de final de año.

En paralelo, la CUP ha presentado sus 15 propuestas de resolución en el marco del debate de política general, la última de las cuales pide a la Generalitat "dar por cerrada y acabada la actual fase de la mesa de diálogo" y "actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios".

Crítica de Salvador Illa

El jefe de la oposición en Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que una cuestión de confianza a Pere Aragonès "no es lo que requiere el momento complicado" que se vive en la autonomía.

Illa ha apuntado que el PSC "no es un partido que ayude a la desestabilización" y que acabarán de decidir el viernes por la mañana su posicionamiento sobre la resolución de la CUP. "No seré yo quien añada más inestabilidad a un entorno inestable", ha agregado el dirigente socialista.