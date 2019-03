Antonio Baños aún no descarta investir a Mas, pero sí un 'tamazo' en la CUP

REITERA QUE NO LE GUSTA COMO PRESIDENTE

La CUP no descarta investir a Artur Mas como President a pesar del veto de sus bases. Antonio Baños ha dicho que la asamblea de militantes de ayer fue "un sondeo" y que la decisión final se tomará en otra reunión. Desde ERC advierten que sin Mas no habrá independencia. Se cumplen dos meses de las elecciones y aún no hay Gobierno. Los partidos en la oposición piden la dimisión de Artur Mas.