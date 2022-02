La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato para comprar mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

El contrato -de 1,5 millones de euros- se llevó a cabo en abril de 2020, en pleno confinamiento y uno de los peores momentos de la pandemia de coronavirus, para comprar mascarillas a China. Según informó la propia presidenta madrileña en un comunicado, su hermano obtuvo una comisión de 55.850 euros (más IVA).

Según ha podido saber laSexta, se investigará la contratación a través de la empresa de Daniel Alcázar y la documentación bancaria y fiscal referida a este contrato El instructor de estas diligencias será el propio fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

La Fiscalía, abre por tanto, diligencias de investigación penal a través de un decreto en el que dice que todavía no se puede tipificar estos hechos como delitos concretos, pero sí recoge las denuncias que hablan de "tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas".

"Los denunciantes -Grupo Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos- proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen 'indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada'", recoge el escrito.

El Ministerio Público ha abierto estas diligencias tras recibir las denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid para que se investigara el citado contrato.

Como se recoge en el decreto, estas denuncias van acompañadas de una copia de "la resolución del expediente de contratación, noticias de prensa que se hacen eco de la misma y el comunicado de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras las noticias sobre el presunto intento de espionaje". En el caso de Más Madrid, también se añaden "unos mensajes de texto recibidos en el teléfono de su portavoz, Mónica García, en los que se alerta sobre la posible ilegalidad de esta contratación así como varias peticiones de comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid de Tomás Díaz Ayuso".

Ya el pasado 18 de febrero la presidenta madrileña reconoció este contrato y el cobro de 55.850 euros por parte de Tomás Díaz Ayuso como "contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación". En un comunicado, la dirigente 'popular' insistió en que su hermano envió a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020. Sin embargo, solo dio detalles de una. "La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA", detalló al respecto.