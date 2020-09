El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha valorado las restricciones anunciadas este viernes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, medidas que se aplicarán a partir del lunes.

Gabilondo reconoce una “gran preocupación” en la gestión de las decisiones tomadas, achacando la falta de diálogo que cree que ha habido por parte del Gobierno regional, y por “la dimensión social” que tienen las mismas.

“Las medidas restrictivas no valdrán para nada si no van acompañadas de medidas sanitarias. Si no se aumenta el número de rastreadores, si no se refuerza la atención primaria, si no se contratan a más personas, no resolveremos mucho las cosas”, añade.

Muestra además su “agrado” con la decisión del presidente del Gobierno de reunirse con Ayuso, algo que cree que muestra “la decisión de colaboración” por parte del Gobierno central.