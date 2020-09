Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se reunirán en la Puerta del Sol el próximo lunes. Un encuentro que tendrá lugar el mismo día que entran en vigor las nuevas medidas restrictivas de la Comunidad de Madrid. En rueda de prensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado este viernes estar en "plena sintonía" con el Gobierno de la nación, aunque ha defendido que "el presidente no viene a tutelar sino a colaborar con la Comunidad de Madrid".

Ayuso no ha querido adelantar el contenido que abordarán en dicho encuentro, aunque ha señalado que "la reunión va a girar sobre aquellas cuestiones en las que no tenemos competencias y para reforzar estar orden y su cumplimiento". Durante su intervención, ha reconocido que "se han cometido fallos" en la región y que muchas de las medidas que se van a aplicar se deberían de haber aplicado antes. "Errores tenemos todos, a mí sí me habría gustado tener un paraguas normativo y una estrategia nacional", ha añadido.

La presidenta regional, una vez más, se ha mostrado crítica con el confinamiento y el estado de alarma, algo que califica de "desastre", y ha defendido que "Madrid es vulnerable al virus por la movilidad y la densidad que tiene".

Desde Moncloa señalan que Madrid cuenta desde el inicio de la pandemia con el apoyo diario del Gobierno de España para controlar la transmisión del virus. Afirman que la unidad y colaboración es y seguirá siendo total y apuntan que el objetivo es uno, doblegar la curva. Así, y en la línea de la sintonía expresada por Ayuso, señalan que la reunión del próximo lunes permitirá reforzar un espacio de cooperación para luchar con determinación y eficacia contra el COVID-19.

Este encuentro tendrá lugar después de que el presidente del Gobierno remitiera una carta a Díaz Ayuso en la que le instaba a mantener una reunión para "reforzar los mecanismos de cogobernanza". "Desearía tener oportunidad de estudiar conjuntamente el modo de reforzar esos esfuerzos y medios que pueda aportar el Gobierno de la nación con el fin de superar cuanto antes los momentos críticos que atraviesa la región en beneficio de sus ciudadanos", afirmaba el líder del Ejecutivo en una misiva a la que tuvo acceso en primicia laSexta.

Sánchez aseguró que acudiría "encantado" a la Puerta del Sol para su encuentro. Ayuso respondió recordando que su Gobierno ya había pedido a través de cuatro cartas una reunión con el presidente: "La Comunidad de Madrid ha estado demasiado tiempo sola. Celebro que el presidente del Gobierno acceda por fin a reunirse conmigo".