Ana Pastor, sobre la 'pillada' de Celia Villalobos al 'Candy Crush': "Cuando estás a parlamento tienes que estar a parlamento"

EN DECLARACIONES A 'ESPEJO PÚBLICO'

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado en 'Espejo Público' que no ha visto las imágenes de la 'pillada' a Celia Villalobos jugando al 'Candy Crush' durante el debate sobre el estado de la Nación,. por lo que no puede opinar. No obstante, cree que "es la señora Celia Villalobos la que tiene que decir si estaba ocupada en cosas que no son propias", pero volviendo a matizar que "primero hay que demostrar que lo estaba haciendo".