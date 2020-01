"Voy a empezar por decir que voy a votar no, porque por encima de mis intereses personales y políticos, por encima de los de mi partido, están los de Canarias y los de este país", ha arrancado Ana Oramas en la tribuna del Congreso de los Diputados.

La diputada de Coalición Canaria ha basado su discurso en explicar su 'no' a Pedro Sánchez y en pedir disculpas a los miembros de su partido y otros compañeros de la Cámara que "han sido objeto de ataques infames en las últimas horas".

'Los que hoy me dicen que soy una valiente y una Juana de Arco, son los que hace una semana me llamaban vendida y corrupta'

"Quiero pedir disculpas a mi organización política. He sido una mujer 25 años militante y tenía que haber buscado una fórmula para que mi partido, previamente, hubiera sabido cuál era mi votación en conciencia y mi decisión individual; haberlo hecho en los órganos del partido y no en las fórmulas que lo hice", ha apuntado Oramas.

"Pido disculpas a mis compañeros de partido porque han sido objeto de ataques infames en las últimas horas, igual que mi compañero del Grupo Mixto, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, y mi compañero Pedro Quevedo y compañeros del PSOE", se ha disculpado la diputada canaria.

Oramas ha aprovechado para mandar un claro mensaje a los compañeros que dan bandazos en cuanto a su opinión hacia el resto de diputados en función de lo que piensen en uno u otro momento: "Los que hoy me dicen que soy una valiente y una Juana de Arco, son los que hace una semana me llamaban vendida y corrupta".

'No contribuyamos entre todos con esos radicales que cuando dices lo que les gusta eres Dios y cuando no eres el demonio'

La diputada ha aprovechado para cerrar su intervención con una profunda reflexión política dirigida al resto de la Cámara: "Ni soy una facha ni esta gente del PSOE y Podemos están con los terroristas. No podemos contribuir a esto. Dignidad. Estamos aquí porque nos eligieron los ciudadanos: a los de Bildu, a los de Esquerra, a los de Junts per Catalunya... No contribuyamos entre todos con esos radicales que cuando dices lo que les gusta eres Dios y cuando no eres el demonio".

"Lo que pido es que seamos capaces de recuperar la tolerancia y el respeto a lo que pensamos cada uno. Ni somos tránsfugas, ni somos vendepatrias, ni somos terroristas, ni somos traidores; somos gente que en base a sus ideales, sus principios y su conciencia toma una decisión", ha finalizado la diputada de Coalición Canaria.