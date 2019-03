Ana Mato: "Como no he hecho nada, no creo que haya lugar a ninguna dimisión"

"Como no he hecho nada, no creo que haya lugar a ninguna dimisión", ha señalado Mato durante una conferencia de prensa tras su visita al Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo (Francia) y al ser preguntada sobre las peticiones de la oposición socialista para que dimita tras conocerse nueva información respecto a la imputación de su exmarido Jesús Sepúlveda en la trama Gürtel.

La ministra de Sanidad señala que no puede responsabilizarse por las actuaciones de otras personas sino únicamente de las suyas propias y apuntó que durante su carrera política no ha tenido "una tacha".