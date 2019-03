Ana Botella, sobre su currículum en blanco: "Imagino que es un fallo de alguien"

"Me imagino que es un fallo de alguien, no le puedo decir, es un error de alguien... puede haber sido la organización (pero) no lo sé", ha señalado la regidora en declaraciones a Radio Nacional de España, preguntada por la información adelantada por el diario 'El Mundo'.

Sobre su presencia en Davos, donde participará en una mesa sobre Empleo y otra de Urbanismo, la alcaldesa ha explicado que el Foro considera que las ciudades "van a ser fundamentales en este siglo", porque acumulan "el conocimiento", con "la mayor concentración de universidades, grandes empresas y entidades financieras".

Suponen, ha dicho, la "mayor concentración de personas que tienen muchas aspiraciones". "La innovación se concentra en las grandes ciudades, por eso, han invitado a varias como Johannesburgo, Londres, Madrid... a todas nos han pedido que expongamos formas de gestión urbanas que cada vez están más marcadas por la innovación", ha apuntado.

Botella hablará en una mesa sobre empleo donde se van a exponer fórmulas para favorecer a los emprendedores, y precisamente, ha destacado que las cifras de paro son su "principal problema". Y es que ha señalado que aunque la economía "está empezando a mejorar", existe "un gran problema de empleo con la gente joven".