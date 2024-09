Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura por el PSOE, ha vuelto a la acción. Llevaba tiempo alejado del foco mediático, pero el socialista ha vuelto con unas declaraciones polémicas que han tenido respuesta en Álvaro Martín, doble medallista en París 2024.

El político acusó al atleta de no pagar sus impuestos en Extremadura, a lo que el deportista respondió con un mensaje en redes sociales.

"Me parece muy mal y muy feo que mientras hace su ataque al PSOE, que no entro a valorar, use como arma arrojadiza una mentira. Estoy empadronado en Llerena, y pago mis impuestos en Extremadura. Señor Ibarra, exijo unas disculpas por intentar manchar mi nombre", expuso Martín.

Todo tras unas palabras de Ibarra criticando las medallas el día de la Junta de Extremadura, al decir que "salvo Guardiola y la monja de Plasencia ninguno paga sus impuestos" en la citada comunidad autónoma.

Ibarra fue más allá, criticando incluso los cupos vascos y navarro: "Ya cometimos un error los que hicimos la Constitución aceptando eso".