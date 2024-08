Tras una jornada sin buenos resultados para España, el atletismo español ha logrado la segunda medalla para España a los pies del Trocadero y la Torre Eiffel. El marchista extremeño Álvaro Martín ha sido quien la ha conseguido tras quedar tercero en 20 km marcha, una carrera en la que el ecuatoriano Brian Daniel Pintado ha conseguido el oro y el brasileño Caio Bonfin se ha alzado con la plata.

Los otros dos atletas de marcha españoles que competían, Paul McGrath y Diego García, no han conseguido puestos de podio y han quedado respectivamente en las posiciones número 17 y 33.

Subcampeón mundial el pasado año en Budapest, Pintado dio el golpe de gracia justo antes de la última vuelta. Su cambio de ritmo brutal no pudo ser seguido por Bonfim y por Martín, el vigente campeón del mundo.

El ecuatoriano marcó un crono de 1h18:55, por 1h19:09 del brasileño y 1h19:11 del español, que aventajó en un segundo al italiano Massimo Stano, campeón en Tokio 2020.

Tras ganar este metal el trabajo de Martín no se acaba. Aún le quedan opciones en el relevo de maratón mixto (junto a María Pérez), algo con lo que ha bromeado tras pasar la meta: "Es una tremenda faena porque me he hubiese gustado quemar París esta noche, pero me voy a tener que acostar pronto para seguir trabajando", ha esbozado con una sonrisa el ahora medallista olímpico. En la prueba de relevos, Martín y Pérez tendrán que recorrer 42 kilómetros, la distancia de un maratón.

Con esta medalla, España mejora su posición en el ranking de países, el 39, aunque todavía está en las posiciones más bajas.

Retraso por la lluvia

El programa de atletismo de los Juegos Olímpicos de París ha comenzado con la prueba masculina de 20 kilómetros marcha a las 8.01 (6.01), media hora más tarde de lo previsto inicialmente debido a las condiciones meteorológicas.

La organización decidió aplazar el comienzo de la competición por la fuerte tormenta que caía sobre la capital francesa esta madrugada, con aparato eléctrico incluido. Media hora después, tal como se anunció, empezó la prueba.

El mítico marchador francés Yohann Diniz fue el encargado de ofrecer la apertura de la prueba, que comenzó con escapada desde el pistoletazo de salida de Bonfim.