La condena a los ataques de Vox a Irene Montero en el Congreso ha sido casi unánime. Personalidades de todos los partidos políticos a excepción de la formación de extrema derecha se han posicionado en contra de los insultos y las vejaciones a la ministra de Igualdad. En el PP lo ha hecho Juanma Moreno e incluso Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, ha habido quien ha puesto 'peros' a esta condena. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que lo condena, aunque ha arrancado su reflexión sobre lo ocurrido afirmando que "quien siembra vientos, recoge tempestades".

"Esto no quiere decir que justifique lo que hizo ayer Vox. No comparto que la vida privada de los políticos tenga que formar parte del debate político y no comparto esa alusión", ha matizado después el alcalde.

Así, Almeida ha destacado que "entre otras circunstancias no menores, Irene Montero es un desastre como ministra y victimizarla no es el medio para decirle al conjunto de la sociedad que no merecemos que Irene Montero sea ministra de España".