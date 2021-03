La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, cerrará su lista electoral de cara a las elecciones del 4 de mayo y no ha desvelado el resto de personas que la integrarán. Así lo han asegurado a la prensa durante una visita a los comerciantes del distrito Salamanca, acompañada por Almeida, quien ha asegurado que es un "honor" cerrar la lista electoral.

"Hoy he pedido al alcalde que cierre mi lista electoral, sería un honor que los madrileños le eligieran", ha asegurado Ayuso. Por su parte, Almeida, ha agradecido la confianza de su "socia" para que la acompañe a la Asamblea de Madrid: "No puede tener socia mejor y no hay socia mejor para los madrileños", ha añadido.

"Nos vamos a volcar en apoyo a ella", ha asegurado, y ha destacado el Gobierno que ha liderado estos dos años pese a "todos los ataques injustos" y que ha servido para hacer de Madrid el "oasis que es ahora mismo". Sin embargo, Ayuso no ha revelado el resto de miembros de su lista electoral y ha asegurado que, si anunciara más, se "abriría el melón", por lo que lo comunicará en "los próximos días".