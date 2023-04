La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha negado por escrito al Senado que haya irregularidades en su patrimonio, pero sigue sin entregar documentos ni añadir propiedades que ya sabemos que le pertenecen.

En un documento dirigido a la Comisión de Incompatibilidades del Senado donde explica que si en noviembre de 2022 actualizó al alza su preceptiva declaración patrimonial fue tras una donación de acciones por parte de su marido -recientemente fallecido- efectuada dos años antes, cuando ya era senadora del PP.

Sin embargo, todavía no ha aclarado numerosas informaciones que han salido en los últimos meses. Además, si bien ella dice que está todo declarado ante el fisco, eso depende de cómo lo declare: por ejemplo, su mansión de Marbella la declara por un valor de 44.000 euros, cuando intentó venderla por 12 millones. Una sociedad sueca, propietaria de una vivienda por valor de 1,2 millones, está valorada en 4.700 euros. Y, además, su casa de Suecia, por la que fue condenada por no pagar al carpintero, ella dice que vale poco más de 250.000 euros, cuando intentó venderla por 1,8 millones.

Las pesquisas promovidas por el PSOE pretenden averiguar si Ángeles Muñoz infringió el Código de Conducta de las Cortes Generales porque no constató parte de su importante patrimonio, pero ella afirma que lo comunicó cuando le dijeron que era obligatorio. En concreto, explica que la actualización patrimonial obedeció a una "donación de acciones" en julio de 2020 de una sociedad española por parte de su marido, el empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg, debido "a una situación familiar de enfermedad grave" en marzo de ese año.

Esta donación, prosigue, se hizo ante notario, consta en el Registro Mercantil de Málaga, está inscrita en la Junta de Andalucía y figura en su declaración de patrimonio de 2020. "Por tanto, no hay absolutamente ninguna irregularidad. En todo caso, una modificación que se registra en cuanto me indican que es preceptivo hacerlo durante la legislatura y no a su término", apunta la senadora.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado a Muñoz de "obstruir la investigación" del Senado, ya que en su escrito "no contesta ninguna de las cuestiones" planteadas por la Cámara. En declaraciones a los periodistas en Marbella, López ha manifestado que "cuando a alguien se le pide una información para que siga adelante una investigación y no la presenta, obstaculiza la investigación".