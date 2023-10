Novedades en el escándalo que rodea a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. La dirigente malagueña ha reconocido finalmente que es ella, y no su marido, la propietaria de la sociedad sueca LGSB Holding AB, aquella de la que rehuyó en todo tipo de declaraciones; una sociedad de la que no se conoce su valor total, dadas las declaraciones de patrimonio que realizó a Hacienda -lo hizo con el número de acciones que tiene, no con su valor total-, pero con la que posee al menos una casa en Marbella por valor de unos 1,2 millones de euros. Así lo ha informado el portal 'Marbella24horas'.

Ha sido precisamente ahora, en el inicio del nuevo mandato y ya sin ser senadora además de alcaldesa, cuando ha reconocido este patrimonio ante el consistorio. Una información que hasta ahora se negaba a verificar ante las instituciones (tanto en el Ayuntamiento como en el Senado), por lo que se abrió una investigación en su contra. De hecho, respondió a esta con tres folios en los que aseguraba que todo estaba declarado ante Hacienda, relataba por encima una donación y criticaba al PSOE.

Sin embargo, no entregó ningún documento de los que se le estaba reclamando. Tampoco ofreció ninguna explicación sobre la procedencia de su patrimonio. Se sabe que la vivienda mencionada tiene unos 430 metros cuadrados de planta, y que está ubicada en un terreno de unos 1.100 metros cuadrados. También, según ha señalado 'Marbella24horas', en este inmueble de lujo la alcaldesa llegó a realizar obras ilegales. Esta lo negó pese a las evidencias registradas en los informes urbanísticos.

Con LGSB Holding AB, Ángeles Muñoz también intentó vender una casa de Suecia; casa que aseguró que valía algo más de 250.000 euros, pero que intentó vender por 1,8 millones -y además fue condenada por no pagar al carpintero por la reforma-. O una mansión en Marbella, sobre la que declara su parte correspondiente del 50% -el otro 49% pertenecía a su marido ya fallecido- por un valor de 44.000 euros, pero que intentó vender por hasta nueve millones a través de una cuenta en Luxemburgo, cuna de sociedades pantalla y beneficios fiscales excepcionales.

Muñoz intentó así vender esta vivienda a un millonario del paraíso fiscal de Baréin. Así las cosas, en su nueva declaración de bienes ante el consistorio aparece ya el 100% de la sociedad Hacienda Property así como la titularidad de LGSB Holding. Cabe destacar además que, en esta declaración, Muñoz sigue reflejando el 49% de la sociedad Crasel Panorámica. Unas modificaciones que certificarían que la alcaldesa estuvo incumpliendo el Reglamento Orgánico del Pleno, que establece la necesidad de hacer una nueva declaración de bienes "cuando varíen las circunstancias de hecho" en el plazo de un mes desde que se producen.

La alcaldesa de Marbella acumula más de 12 millones en patrimonio tras tres décadas en política.