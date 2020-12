El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha exigido "herramientas" para poder intervenir en casos de edificios okupados como el que este jueves sufrió un grave incendio que ha dejado al menos tres muertos.

En una entrevista en Antena 3, ha alertado de que "a 500 metros, en la misma calle, hay una nave en la misma situación": con decenas de personas habitando las instalaciones de una manera precaria y poco segura. "Si no se autoriza que el Ayuntamiento pueda intervenir, estaremos en la misma situación que hemos vivido", ha alertado.

"Espero que esto sirva para ver que a los ayuntamientos se nos tienen que dar instrumentos para actuar. Mientras no ocurra, estamos expuestos a que ocurra una situación igual", ha reclamado, explicando que "si no hay un permiso judicial para entrar y actuar, lo único que puedes hacer son controles desde el exterior y pacificar el entorno".

El alcalde ha asegurado que a partir de este viernes "irán desmontando la estructura de la nave" siniestrada y poco a poco llegarán a la parte que cedió y donde "no han podido llegar los bomberos" por lo que "no se sabe si hay algún cuerpo".

Tres muertos y 25 heridos, nueve de ellos graves, es el trágico recuento que deja el incendio de ese edificio que llevaba años ocupado por decenas de inmigrantes, un suceso que ha sacado a la luz las duras condiciones de vida de las personas sin papeles y sin hogar.

La tragedia en esta zona del barrio del barrio del Gorg de Badalona ha destapado a ojos de todos la dramática existencia de los inmigrantes sin papeles, que, atrapados en un círculo de la marginalidad por no poder tener acceso a un empleo, deben arreglárselas para subsistir y procurarse un techo.

Albiol ha asegurado que se ha "iniciado" un expediente administrativo contra la sociedad propietaria de la nave: "La información de quienes son los titulares lo he leído en el periódico, hemos iniciado expediente administrativo contra la sociedad, me es indiferente de quien sea, una parte de responsabilidad tendrán".

Lo cierto es que no es la primera tragedia de estas características que ocurre en Badalona, como ha recordado el alcalde, en enero de 2019 un piso okupado "que había pinchado la luz" provocó un incendio con dos muertos. "Que nos den instrumentos para actuar. No esperar meses y meses para autorizar la entrada por vía judicial. Es un auténtico despropósito y disparate. No podemos seguir con procedimientos tan lentos", ha zanjado.

Identifican a dos de los fallecidos: hombres de 48 y 58 años

Los Mossos d'Esquadra han podido identificar a dos de las tres víctimas mortales: se trata de un hombre de 48 años y nacionalidad senegalesa y otro de 58 y originario de Gambia.

Según han informado los Mossos, las labores efectuadas por la policía científica han permitido ya identificar a dos de los fallecidos, mientras siguen trabajando para tratar de hacer lo propio con el tercero.

La policía catalana ha precisado que una de las víctimas tenía 48 años de edad y otra 58, mientras que fuentes cercanas al caso han detallado a EFE que eran originarios de Senegal y Gambia, respectivamente.