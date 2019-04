Albert Rivera: "Pediré a Rajoy que cumpla con la Constitución y a Sánchez que negocie la abstención"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado estar "preocupado" por el "egoísmo" de los líderes de PP y PSOE y se ha dirigido ellos para advertirles de que España "no tiene tiempo" y no se la puede "condenar" al bloqueo.

"Pido al señor Rajoy que cumpla con el artículo 99 de la Constitución y al señor Sánchez que acceda, por lo menos, a negociar esa abstención", ha dicho tras la reunión fallida entre ambos líderes.

"Lo que no podemos hacer es lo mismo que hicieron Iglesias y Rajoy en la legislatura pasada, que es decir que no", les ha dicho durante una intervención de su grupo en el Congreso. "No basta" con que Ciudadanos sea responsable, ha lamentado, antes de dirigirse a sus diputados y decirles que ahora están en las manos de los dos líderes que, a su juicio, no han estado a la altura de la "responsabilidad" que les toca.

Ha reiterado que no les pide que gobiernen juntos, sino que se sienten a negociar y ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones que "se lea" el documento por el que el rey le encarga la formación de gobierno y acuerde una fecha para la investidura con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. A Pedro Sánchez le ha emplazado a atender las recomendaciones del expresidente Felipe González y otros dirigentes que le han pedido que se abstengan en la investidura de Rajoy.

Respecto a la multa con la que la Unión Europea amenaza a España en el caso de que no se llegue a pactar, Rivera ha pedido a las dos principales fuerzas que "no hagan peligrar" la estabilidad política y que espera que "rectifiquen" sus posiciones y que empiecen a trabajar para que el país "se ponga en marcha".