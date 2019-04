Sánchez reafirma su 'no' a Rajoy: "Que se pongan de acuerdo las derechas, la izquierda no va a apoyar a la derecha"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que los socialistas votarán no a su investidura y le ha exigido que negocie los apoyos que necesita con "las derechas", rechazando también su oferta de formar una "gran coalición".

"La izquierda no va a apoyar a las derechas", ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Rajoy en el Congreso, que se ha prolongado durante casi una hora.

El líder del PSOE ha dicho que sale de la reunión "más preocupado" porque Rajoy no le ha concretado si se va a someter a la investidura en caso de no tener los apoyos necesarios y también porque el candidato del PP, más de un mes después de las elecciones, no ha logrado sumar ni un escaño más a los 132 que obtuvo el 26J.

Sánchez ha urgido también a Rajoy a que forme gobierno cuanto antes para consolidar la recuperación económica y la creación de empleo, ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara Baja al concluir su encuentro con Rajoy.

Durante la entrevista, ha recordado al presidente que su partido acordó su voto en contra de la investidura porque no van a apoyar "aquello que quieren cambiar", ha subrayado.

Otra cosa es que una vez que eche a andar la legislatura el PSOE hará una oposición "útil y constructiva" y ofrecerá "grandes acuerdos" para recuperar el pacto educativo, el sistema de pensiones o garantizar una reforma constitucional que resuelva, por ejemplo, la crisis territorial.

Rajoy, según ha dicho, no le ha facilitado ninguna propuesta concreta por escrito para negociar la abstención de Sánchez, quien le ha recalcado que el PSOE no tiene nada que negociar porque votará en contra en las dos vueltas de la investidura.