Albares cuestiona a los países que no apoyan la solución de los dos estados en Gaza: "¿Cuál es la alternativa? ¿Matar a todos los palestinos?"

La postura de España es firme respecto a lo que se tiene que hacer en la Franja de Gaza: la creación del Estado de Palestina. Eso es lo que defenderá este domingo José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, en la reunión del conocido como Grupo Madrid que se encontrará en la capital madrileña esta tarde.

Antes de acudir a la reunión, el ministro ha explicado en laSexta que la Unión Europea debe comenzar a actuar en Gaza. Y uno de los primeros pasos a tomar es revisar los acuerdos que haya actualmente con el país: "Fui muy claro en el último Consejo de Asuntos Exteriores. Hay que hacer una revisión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel. Hay que suspender ese acuerdo inmediatamente en base al artículo 2, que habla del respeto de los derechos humanos".

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ha recalcado que lo que ha pedido a la Comisión Europea es algo que ya está haciendo España: "Ha llegado el momento de hablar de sanciones y de embargos de armas. De hacer lo que España está haciendo. España ha impuesto sanciones a un grupo de colonos israelíes violentos. España no autoriza exportaciones de armas a Israel desde el 7 de octubre ni tampoco permite escala de buques que tengan cargamento con destino Israel. España cree que también lo tiene que hacer la Unión Europea".

Por otro lado, Albares también ha apuntado que se debe trabajar para que el Tribunal Internacional de Justicia juzgue todo lo que está ocurriendo en la Franja: "España se ha unido a Sudáfrica y otros países para que el Tribunal Internacional de Justicia dicte en base a la convención para la sanción y prevención del genocidio. No hay ningún objetivo militar en la operación de Israel en estos momentos. No hay ninguno".

Respecto a la posible solución al conflicto, el diplomático ha cuestionado la postura del resto de países que no apoya la alternativa de dos estados y ha reforzado su postura con una reflexión: "Como no hay ninguna alternativa a la solución de dos estados. ¿Cuál es la alternativa que propondrían a la solución de dos estados los que no creen en ella? ¿Matar a todos los palestinos? ¿Deportarlos a algún sitio? ¿Tal vez a la Luna? ¿Crear un régimen de Apartheid? ¿Darles la nacionalidad de Israel? Todas estas cosas están fuera de la mesa".

Eso sí, también ha matizado que la solución también pasa porque se respete la figura del Estado de Israel: "Los que creemos en la solución de dos estados, también sabemos que el Estado de Israel tiene que ser parte de la solución. Hoy se van a sentar en la mesa estados que todavía no reconocen el Estado de Israel y espero que algún día lo hagan. Es necesario un Estado de Israel y tiene derecho a la paz y la seguridad, pero el Estado de Palestina tiene derecho exactamente a lo mismo".