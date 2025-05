Albares, tajante sobre Gaza: "Israel no tiene ningún objetivo más allá de convertir la Franja en un enorme cementerio"

Este domingo, el Grupo Madrid se reúne en España, con la participación de principales países europeos y musulmanes, para abordar la situación en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado en laSexta que la reunión busca romper el bloqueo de ayuda humanitaria y detener la ofensiva militar en Gaza. España no descarta sanciones a Israel y destaca la importancia de la reunión en Nueva York para avanzar hacia la solución de dos estados. Albares critica la insuficiencia de la ayuda humanitaria y aboga por que Naciones Unidas gestione su distribución. Además, ha pedido revisar el acuerdo UE-Israel y considera necesarias sanciones y embargos de armas. España ha impuesto sanciones y suspendido exportaciones de armas a Israel. Albares cuestiona la falta de apoyo a la solución de dos estados y resalta que tanto Israel como Palestina tienen derecho a la paz y seguridad.

Este domingo se vuelve a reunir el conocido como Grupo Madrid en la capital española en un encuentro en el que participan los principales países europeos y musulmanes con la intención de buscar una salida a la situación en Gaza.

Antes del encuentro, que será el quinto del grupo y que ha juntado a más países que nunca, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estado en laSexta para explicar cuál es el objetivo final de la reunión liderada por España.

"La reunión va a intentar crear presión internacional para romper ese bloqueo (de ayuda humanitaria) y parar la ofensiva militar, que no tiene ningún objetivo más allá de convertir Gaza en un enorme cementerio. Y que la ayuda entre de forma masiva y sin obstáculos, que no esté controlada por Israel, quien recibe cosas tan básicas como alimentos o no", ha desvelado.

Para ello, el ministro de Exteriores no ha descartado la imposición de sanciones a Israel así como ha querido destacar la importancia de la reunión que se celebrará el mes que viene en Estados Unidos: "Vamos a manejar todos los instrumentos diplomáticos que tengamos a nuestro alcance. Tanto la posibilidad de imponer sanciones como el hecho de utilizar la reunión que habrá el día 17 de junio en Nueva York para que haya una movilización entorno al reconocimiento de Palestina que empiece a hacer real esa solución de dos estados que todos sabemos que es la solución definitiva".

Albares ha recalcado también que los camiones que han entrado esta semana en la Franja de Gaza son "totalmente insuficientes" y ha apuntado que la solicitud de España es "la entrada masiva, sin impedimentos, sin condiciones y con una entrega neutral de esa ayuda humanitaria", algo que para el ministro "solo lo puede garantizar Naciones Unidas".

"Naciones Unidas tiene el conocimiento, los expertos y las agencias para ello y las garantías de neutralidad política. No puede ser que sea Israel quien decida quién recibe alimentos, qué cantidad y cuando. No podemos asistir a una hambruna inducida y yo creo que eso vamos a estar de acuerdo todos en esta reunión. Es Naciones Unidas quien tiene que encargarse de ese reparto", ha apuntado como solución Albares.

Respecto a la participación de esta reunión del Grupo Madrid, Albares ha mostrado su alegría porque sea la más masiva de las cinco celebradas y que incluya a varios de los países más importantes de Europa y la Liga Árabe, así como Brasil: "Si uno observa la reunión de hoy, dobla el número de participantes que la anterior. Los principales países de la UE y todos los países árabes van a estar aquí".

"Todos estamos unidos en dos sectores. Uno, parar la guerra y que entre la ayuda humanitaria de forma masiva y sin impedimentos. Dos, hacer real y viable esa solución de dos estados. Respecto a la ayuda humanitaria, hay unanimidad en la Unión Europea. Esta situación tiene que terminar porque lo que está ocurriendo en Gaza es insostenible e inhumano. Casi no hay palabras para describirlo, pero eso no significa que nos tengamos que mantener en silencio", ha comentado.

El ministro también ha insistido en que "no nos vamos a resignar nunca hasta que esta guerra termine y los palestinos tengan derecho a un estado".

¿Cuál es la alternativa que propondrían a la solución de dos estados los que no creen en ella? ¿Matar a todos los palestinos?

La postura de España es firme respecto a lo que se tiene que hacer en la Franja de Gaza. Albares, que liderará la reunión, ha aseverado cuál es la medida europea a tomar con Israel por los ataques que está perpetrando: "Fui muy claro en el último Consejo de Asuntos Exteriores. Hay que hacer una revisión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel. Hay que suspender ese acuerdo inmediatamente en base al artículo 2, que habla del respeto de los derechos humanos".

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ha recalcado que lo que ha pedido a la Comisión Europea es algo que ya está haciendo España: "Ha llegado el momento de hablar de sanciones y de embargos de armas. De hacer lo que España está haciendo. España ha impuesto sanciones a un grupo de colonos israelíes violentos. España no autoriza exportaciones de armas a Israel desde el 7 de octubre ni tampoco permite escala de buques que tengan cargamento con destino Israel. España cree que también lo tiene que hacer la Unión Europea".

"España se ha unido a Sudáfrica y otros países para que el Tribunal Internacional de Justicia dicte en base a la convención para la sanción y prevención del genocidio. No hay ningún objetivo militar en la operación de Israel en estos momentos. No hay ninguno", ha añadido.

Albares ha cuestionado la postura del resto de países que no apoya la solución de dos estados como el fin del conflicto y ha reforzado su postura con una reflexión: "Como no hay ninguna alternativa a la solución de dos estados. ¿Cuál es la alternativa que propondrían a la solución de dos estados los que no creen en ella? ¿Matar a todos los palestinos? ¿Deportarlos a algún sitio? ¿Tal vez a la Luna? ¿Crear un régimen de Apartheid? ¿Darles la nacionalidad de Israel? Todas estas cosas están fuera de la mesa".

Eso sí, también ha matizado que la solución también pasa porque se respete la figura del Estado de Israel: "Los que creemos en la solución de dos estados, también sabemos que el Estado de Israel tiene que ser parte de la solución. Hoy se van a sentar en la mesa estados que todavía no reconocen el Estado de Israel y espero que algún día lo hagan. Es necesario un Estado de Israel y tiene derecho a la paz y la seguridad, pero el Estado de Palestina tiene derecho exactamente a lo mismo".