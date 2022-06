Aitana Mas es ya la nueva vicepresidenta y portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, unos cargos que ocupa tras la renuncia de su predecesora Mónica Oltra. En el acto celebrado para el traspaso de la cartera, Oltra no ha podido evitar emocionarse por la acogida de los asistentes y también por las palabras que le ha dedicado Mas en su breve discurso.

Ambas han entrado juntas, sonriendo, pero tras los aplausos espontáneos que las han recibido a su llegada Oltra ha roto a llorar emocionada. Mas y Oltra han estado durante varios minutos cogidas de la mano y entre abrazos, y con lágrimas en los ojos la exvicepresidenta pedía a los asistentes que cesasen los aplausos que se alargaban.

Después, Mas ha elogiado la labor de Oltra: "No soy tu sustituta, porque tu eres insustituible. Gracias por haberte dejado la piel, por haber cambiado este país", le ha dicho mientras la miraba. "No me veáis como una sustituta, he aprendido la política a través de ti, como un arte noble", ha añadido.

Sobre la labor que ahora asume, Mas se ha dicho "consciente del momento" en el que asume la responsabilidad y del tiempo que le queda al Gobierno de Valencia hasta las nuevas elecciones.

Además, ha fijado brevemente cuál serán sus líneas de acción: "seguir en la defensa de la descentralización" siendo "directa, clara, sin perder el tiempo en chascarrillos". También ha comunicado que en su agenda prioriza "impulsar un presupuesto para reducir la desigualdad y el cambio climático".

Todo ello, ha contado, respetando la conciliación. "Quiero asumir el compromiso de querer ser coherente con los usos del tiempo particularmente con la crianza", ha explicado, haciendo referencia al cuidado de su hijo. "Para ejercer la política es fundamental guardar espacios para la vida personal, para amigos y familia, para ir a la compra".