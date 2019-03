Aguirre se rebela contra el PP tras ser elegida candidata: "No soy un monigote"

No pienso dejar la presidencia de @ppmadrid. ¿Pero esto qué es? Tengo ilusión por ser alcaldesa, pero nadie me hace el programa y la lista. — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) marzo 8, 2015

Tan solo 24 horas después de ser elegida candidata Esperanza Aguirre da guerra. Estupor en el PP tras sus declaraciones negándose a que desde Génova hagan las listas. A ella ya se le comunicó que a cambio de la candidatura debía renunciar a la presidenci del PP madrileño. Ella se niega a aceptar condiciones.

Con las condiciones sobre su designación aireadas en la prensa, Esperanza Aguirre ha tardado minutos en ofrecer su versión radiofónicamente. “Yo no he cambiado cromos por la candidatura”, ha asegurado en la Cope.Candidatura al ayuntamiento a cambio cesión del control del PP regional a una gestora .

‘El Mundo’ y ‘ABC ‘aseguraban que se lo estaría pensando o incluso habría aceptado. Pero ella despeja dudas: “Alto y claro: si ponen una gestora yo no soy candidata, como se lo dije a ellos”. “No me voy a presentar como candidata para que el programa lo hagan otros no soy un monigote”, añade.

Fuentes del PP han asegurado a laSexta Noticias que en la tarde del viernes se acordó que no habría gestora pero que Aguirre dejó muy claro a Rajoy que si es elegida alcaldesa abandonaría la presidencia de los populares madrileños. “Si yo soy alcaldesa es muy probable que no me presente pero lo que no es posible es que me presente a un programa que hacen otro, que sería Cobo o Arenas”.

“Si soy candidata no puedo salir por la puerta de atrás del partido. ¿Pero esto qué es?”, reprocha Esperanza Aguirre al Partido Popular. A la dirección del partido, parece, le ha sorprendido la rapidez y virulencia de la respuesta de Aguirre, que no comparte las formas de Génova.

La flamante candidata ha despejado que fue antes de coger su vuelo a Guatemala cuando Rajoy le comunicó la noticia: “Rajoy me llamo a después de la discusión con Maria Dolores de Cospedal”

Aguirre no ha querido despedirse sin lanzar un salvavidas al descabalgado Gonzalez: “Muy buena relación con Cifuentes. Otra cosa es que lamento las formas en las que al señor González no se ha hecho candidato". A quién, según el ABC, Rajoy aún no ha llamado para ofrecer explicaciones.‘La Razón’ apunta a que, con la designación de Cifuentes , Génova ha tratado de controlar una formación regional hasta ahora exclusivamente controlada por el tándem González-Aguirre.