Aguirre se desvincula de la Púnica diciendo que el PP no interfiere en los Gobiernos

Esperanza Aguirre no sabe, no se enteró de lo que ocurría con algunos diputados de su grupo. Ha declarado ante la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid por la trama Púnica. Aguirre echa balones fuera, se desvincula de los delitos investigados. Afirma que ella representa al PP madrileño, y que este partido no interfiere en el gobierno madrileño.

