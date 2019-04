Aguirre: "No me anticipo a la elección de candidata porque a lo mejor me ponen los grilletes, el pijama a rayas o me fusilan"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado este jueves que no se puede anticipar a la decisión que el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, tome sobre los candidatos a las elecciones de mayo de 2015 porque para entonces los agentes de movilidad le han podido poner "el pijama de rayas".

"No voy a anticiparme a lo que va a hacer el presidente a finales de abril (plazo que tiene Rajoy para anunciar los candidatos) porque a lo mejor no estoy viva, a lo mejor Dios no me da salud, los agentes de la movilidad me vuelven a detener, me ponen los grilletes, el pijama a rayas, me fusilan, que es lo quieren mis enemigos, es lo que ponen en los tuits", ha señalado, entre bromas, en una entrevista en Espejo Público.

La popular no ha querido contestar a la pregunta sobre qué le diría a Rajoy si le propone ser candidata a la Alcaldía porque no responde "a futuribles" aunque ha reconocido que sería un "honor" ser regidora de Madrid. "Por supuesto que es un honor ser alcalde de tu pueblo", ha defendido.

"A lo mejor, la providencia lo que quiere es que yo no me presente a la Alcaldía"

En cuanto a las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en las que invitaba a Aguirre a dar el paso si quiere ser candidata, la presidenta del PP de Madrid le ha recordado que en el caso de las personas que ocupen puestos que vayan a ser votados por la ciudadanía "nadie tiene que dar un paso al frente" ya que es el comité electoral nacional el que decide.

"Ignacio González ha dado un paso al frente y no ha sucedido nada porque los estatutos del partido dicen que lo tiene que dar ese comité electoral", ha apostillado.

Aguirre ha vuelto a confiar en la "providencia" para guiar sus pasos políticos y ha insistido en que nunca ha hecho planes personales en lo que a política se refiere. "Siempre me he puesto en manos de la providencia y no me ha ido mal. A lo mejor, la providencia lo que quiere es que yo no me presente a la Alcaldía", ha añadido. En este punto, Aguirre ha recordado a aquellos que la critican que nunca dijo que se retiraba de la política sino que daba "un paso atrás de la primera fila".

"Notable" para Ana Botella

Aguirre no ha dudado en darle un "notable" a la gestión de Ana Botella al frente de la Alcaldía de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que se enfrentaba a una deuda de 7.500 millones de euros. Su gestión ha sido "sensata, razonable y para preservar los servicios esenciales del Ayuntamiento".

"Pedro Sánchez me gusta... pero para su partido"

También ha destacado de Botella que ha sido una "persona fundamental para el PP en momentos dificilísimos", cuando era "un partido estigmatizado". Aguirre ha resaltado la "gran ayuda" de Botella en la presidencia de José María Aznar.

En cuanto a los candidatos a las elecciones de mayo, Aguirre tiene claro que el PP "designará al mejor capacitado para ganar las elecciones" mientras que cuando ha sido preguntada por uno de los nombres que suenan en la terna, el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que sería una "excelente candidata".

Pedro Sánchez

Sobre el nuevo secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, Esperanza Aguirre ha confesado que le "gusta" pero para el PSOE. "Me gusta... pero para su partido", ha bromeado. Sí que ha opinado que Sánchez ha conseguido aportar "ilusión" al PSOE, algo que "falta les hacía".