Aguirre advierte a Rajoy: "Si ha habido irregularidades tendremos que reconocerlas"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado en un discurso ante la Junta Directiva del PP de Madrid que, si ha habido "irregularidades" en cuando a la financiación irregular del PP, el partido tendrá que "reconocerlas" y explicarlas, y no "mirar hacia otro lado".

"Tenemos que aceptar el desgaste que supone la corrupción"

Aguirre ha asegurado que en el PP puede haber habido "personas corruptas", pero su reacción debe ser "diametralmente opuesta" a otros partidos, que "miran para otro lado" o mienten".

La presidenta del PP de Madrid ha defendido de forma tajante que el PP no puede esperar a la Justicia o a iniciativas como la conocida como Ley de Transparencia, ya que los ciudadanos están "metiendo" al PP ya en el "mismo saco" que a "los socialistas y comunistas de los ERE" y "a los de Convergencia i Unió".

"No podemos tirar por la borda la reputación del partido"

"No me resigno a que nos metan el mismo saco", ha remarcado. Más allá, Aguirre ha señalado que no le valen las reacciones que echan en cara a los adversarios los casos de corrupción que ellos mismos protagonizan, incluso aunque sean "cuantitativamente mayor que ninguno" como el caso de los supuestos ERE irregulares.

"España y los españoles necesitan que nuestro partido esté limpio, que lo diga y que lo demuestre, y si ha habido personas que han caído en la corrupción, lo que tenemos es que descubrirlos y denunciarlos con más fuerza que pueda hacerlo la Justicia", ha continuado.



Aguirre ha pedido que se reconozcan las "irregularidades" en financiación si las ha habido y ha apostillado que no le vale "decir que todos los partidos se hayan financiado irregularmente". Ser el primero que lo explique, ha indicado, dará al PP "una ventaja moral y política sobre todos ellos".