Ada Colaurechazó ser ministra en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado la exalcaldesa de Barcelona, que tuvo una proposición de estar presente en una cartera en la nueva legislatura del PSOE.

La exalcaldesa de Barcelona, además de desligarse del discurso de Irene Montero e Ione Belarra en contra de Pedro Sánchez, desveló que tuvo la oportunidad de haber sido ministra en esta nueva legislatura: "Me lo propusieron y dije que no. No creo que las mismas personas tengan que estar en todas partes", confesó a los micros de laSexta.

"Creo que se puede aportar a la política desde muchos lugares distintos. Además, hay gente muy buena que puede asumir las responsabilidades de ministra", concluyó.