Gallardo califica de "novela de ciencia ficción" la declaración del teniente coronel Balas sobre la plaza de Sánchez

El contexto La UCO ha señalado al expresidente de la diputación de Badajoz y candidato socialista a las últimas elecciones extremeñas como el creador del puesto que terminó para el hermano del presidente del Gobierno.

Miguel Ángel Gallardo, exlíder de la Diputación de Badajoz y candidato del PSOE en Extremadura, ha declarado en el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. En su intervención, Gallardo aseguró desconocer la existencia de los hermanos de Sánchez y afirmó que nunca recibió peticiones de favores. Describió las acusaciones del teniente coronel Antonio Balas como "ciencia ficción". Negó haber influido en la creación del puesto para David Sánchez, asegurando que nunca intervino en asuntos de personal. David Sánchez también negó haber intervenido en la creación de su plaza o la de su amigo Luis Carrero.

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y candidato del PSOE a las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, ha prestado declaración como investigado en el juicio que investiga la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la diputación de Badajoz. "No sabía ni que tenía hermanos", ha afirmado en la Audiencia Provincial pacense.

"Apoyé a Sánchez en la crisis del PSOE por indicación de Fernández Vara. En ese momento, no era ni presidente del Gobierno ni secretario general del partido. No me pidió ningún favor", ha explicado.

En ese sentido, ha calificado de "novela de ciencia ficción" la declaración del teniente coronel Antonio Balas, que le señaló como el instigador político de la creación del puesto para David Sánchez.

"Con el respeto de la sala, asistí a una novela de ciencia ficción", ha respondido un Gallardo al que, en ese momento, le interrumpieron para que se ciñera a responder a la pregunta en cuestión.

Para responder al correo en el que se le plantea la selección de personal: "Lo bueno que tiene el personal directivo es que quien lo nombra también es el que lo cesa. Se puede amortizar ese puesto in coste alguno para la administración".

"Siempre hacíamos reunión para impulsar proyectos. Era una reunión habitual", afirma en relación al correo de Elisa Moriano, añadiendo que "se crearon más puestos".

Gallardo ha mantenido, en respuestas a su abogado, que ni influyó ni apremió al diputado de recursos humanos de la diputación para crear o adjudicar la plaza a David Sánchez. "No, absolutamente nada. Nunca he estado en cuestiones de carácter de personal", ha afirmado.

Sánchez niega haber influido en nada

Sus palabras han sido posteriores a la declaración de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en las que ha negado haber intervenido en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo Luis Carrero.

En cuanto al cambio de denominación de su plaza, ha negado haber influido de forma alguna, insistiendo en que percibía "el mismo dinero tras el cambio": "Yo no lo solicito. No comparto el criterio de que fue un capricho mío. No era una actividad privada mía".

En cuanto a la plaza para Luis Carrero, dice que envió el correo porque escuchó "en los pasillos de la diputación" que iba a haber un refuerzo en cultura: "Dos meses después me dice que la plaza ya estaba".

E insiste: "Yo no tengo ni capacidad para decir nada ni más información administrativa sobre el estado de ese procedimiento".

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