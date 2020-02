Tras la polémica surgida por la negativa de Alfonso Alonso a firmar el acuerdo alcanzado por las direcciones de PP y Ciudadanos, finalmente ambos partidos han emitido un comunicado en el que comunican que irán juntos para "unir al constitucionalismo" en el País Vasco.

El acuerdo establece que el cabeza de lista electoral de PP+Cs será designado por el Partido Popular y garantiza dos puestos de salida para Ciudadanos, tal y como ambas formaciones acordaron el jueves. Sin embargo, no se especifica ningún nombre, ni siquiera el de Alfonso Alonso que ya mostró su negativa a este acuerdo.

De esta manera, se constata que Génova finalmente ha firmado el acuerdo sin contar con Alfonso Alonso, quien se enteró por la prensa del contenido del acuerdo y no lo comparte. Fuentes de la dirección del PP vasco aseguran que el jueves fue convocado para ir a la sede del PP nacional en Madrid este viernes por la mañana, pero que avisó que no acudiría porque no comparte el contenido del acuerdo.

Alfonso Alonso sigue considerando inasumible el acuerdo que ha firmado el PP con Ciudadanos, aunque no se ha planteado en ningún momento ni se plantea ahora dimitir de su cargo pese a que desde Génova lo tienen claro: o Alonso acepta lo firmado o se pondrá al frente a otro candidato. El PP vasco ha convocado a su Junta Directiva Regional el lunes para analizar el acuerdo y decidir si dan su visto bueno.

Quien está del lado de Alonso es Núñez Feijóo, que tras conocer el acuerdo ha mandado "todo su apoyo" al dirigente vasco recordando que es el favorito elegido por la dirección nacional y regional del partido.

Desde Ciudadanos, quien se ha pronunciado ha sido Inés Arrimadas, que se ha felicitado este viernes por el pacto y ha destacado que "por fin" las fuerzas constitucionalistas se ponen de acuerdo para hacer frente "al yugo nacionalista" en esa comunidad.

"Que vayamos juntos es una gran noticia porque los nacionalistas siempre se unen para intentar destruirnos y por fin podemos aunar esfuerzos los constitucionalistas en un territorio donde el peso del nacionalismo es tan importante como en el País Vasco", ha señalado.

Ahora, la coalición tiene de plazo hasta el 1 de marzo para conformar la totalidad de las listas electorales.

Por último, en el comunicado se informa que una comisión de campaña de los partidos de la coalición redactará y aprobará el programa electoral de PP+Cs, que representará un punto de equilibrio y una síntesis de ambos proyectos. La comisión de campaña estará compuesta por tres representantes del Partido Popular y tres de Ciudadanos.