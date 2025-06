El acoso insoportable que sufrieron dos mujeres en una unidad de las Fuerzas Armadas: "Me escupían y me ridiculizaban"

La denuncia de dos mujeres muestra el acoso insoportable que sufrieron en una unidad de las Fuerzas Armadas. Según ha adelantado 'Artículo 14' y después ha recogido 'elDiario.es', ambas vivieron un infierno después de que una de ellas denunciase a un brigada por agredirle sexualmente.

Todo comenzó en 2012, cuando una de esas mujeres se trasladó a Barcelona para realizar un curso. Allí, fue agredida sexualmente por un brigada que acabó siendo condenado a dos años de prisión y a una multa conjunta de 5.000 euros por abuso de autoridad.

Al regresar a su unidad en un cuartel de San Fernando de Zaragoza, comenzó a vivir su segunda pesadilla: las represalias de sus compañeros por haber realizado esa denuncia.

Además, ella no fue la única en sufrir estos ataques, otra de sus compañeras, que era cabo en aquel momento, también comenzó a ser víctima de este acoso tras salir en su defensa.

"Estábamos en formación ante bandera por la mañana y me escupían. Me llamaban puta o zorra, me ridiculizaban. Difundieron el bulo de que a saber quién era el padre de mi hija. Llegaron a poner un anuncio de contactos con mi nombre y mi teléfono diciendo que era prostituta", explica.

Ambas cuentan que llegaron a plantearse el suicidio debido a la dura situación que estaban viviendo. "Me llegó a decir en el cuartel que se iba a pegar un tiro. Yo misma también llegué a pensarlo. Estaba en una situación limite", cuenta una de ellas.

Un acoso que se produjo estando incluso embarazada y que denunciaron muchas veces. Sin embargo, relatan que, cuando explicaron lo que sucedía, les decían que, al no tener carácter sexual, no se podía hacer nada. Finalmente, optaron por dejar el Ejército.