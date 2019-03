Abogado de Urdangarin, sobre la petición del fiscal: "Parece que fuera un asesinato"

En declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho en Barcelona, minutos antes de que trascendiera la petición fiscal, Pascual Vives se ha referido a las previsiones que apuntaban algunos medios, en las que ya se pronosticaba que el ministerio público solicitaría penas que superaban los quince años de prisión. "Es una suma algebraica, supongo. Pero, parece que fuera delito de sangre, ¿no?; como si fuera un asesinato, ¿no?", ha exclamado Pascual Vives, en relación con las penas que se solicitan por delitos de asesinato, que acostumbran a ser cercanas a los veinte años de prisión.

Al ser preguntado por la cifra de años de cárcel que pide el fiscal para Urdangarin, Pascual Vives ha remarcado: "La suma es muy alta". Pascual Vives ha evitado concretar si buscarán un pacto con el fiscal pagando el dinero supuestamente defraudado, si bien ha confesado que la situación financiera del duque "lamentablemente" no ha cambiado y no podría afrontar este pago. Sobre la decisión del fiscal de exculpar a la infanta Cristina, el abogado de Urdangarin ha afirmado que es un tema que como abogado no le compete: "Pero yo personalmente tengo mi propia opinión, como pueden imaginar".

Al ser preguntado por si mantendría una estrategia conjunta con los abogados de la infanta, Pascual Vives ha asegurado que no ha sido convocado a ninguna reunión a tal efecto. El letrado ha explicado que esta mañana no ha podido hablar con Urdangarin y que no sabe cuándo se podrá reunir con él: "Vamos a ver como están las agendas". Asimismo, ha indicado que, de la misma manera que las acusaciones han tenido seis meses de tiempo para redactar sus escritos de acusaciones, que hoy han entregado al juzgado, espera que las defensas tengan "como mínimo tres meses".