El abogado de la infanta: "No existen bases suficientes para ninguna imputación"

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, estima "muy acertada" la decisión de la Audiencia de Palma que concreta la anulación del delito de blanqueo de capitales y "no comparte" el criterio en referencia al delito fiscal. "Se abre una fase en la que debemos ver el sentido de las acusaciones que se van a formular".

Roca no ha querido valorar el estado de ánimo de la infanta Cristina. "A la infanta no le tiene que hacer ninguna ilusión. Seguiremos en la defensa porque no existen bases suficientes para ninguna imputación".

Silva, por su parte, recuerda que el recurso de apelación ha sido estimado en parte al delito más grave de los que le habían imputado a la infanta. "Queda el trámite de apertura de juicio oral, si el juez concluye que quien acusa tiene legitimación, se nos trasladará la voz", ha explicado el letrado.