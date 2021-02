El abogado del Partido Popular, Jesús Santos, niega que le haya prometido nada a Luis Barcenas en las reuniones que mantuvo con un amigo íntimo del extesorero popular, una docena de reuniones entre 2017 y 2019, según han revelado este martes 'El Mundo' y 'El Confidencial'.

Fuentes de su entorno confirman a laSexta que fue el consejero Enrique López quien, siendo magistrado de la Audiencia Nacional, le puso en contacto con el empresario Agustín de Diego, y aunque esas fuentes no detallan el contenido de las conversaciones que ambos mantuvieron, aseguran que en ningún caso se le pudo prometer una sentencia en un determinado sentido.

El primer acercamiento con los interlocutores, aseguran ambos medios, tuvo lugar a finales de 2017, mientras Mariano Rajoy presidía todavía el PP. En ese momento, el empresario contactó con López, entonces magistrado de la Audiencia Nacional, y le pidió ayuda para Bárcenas y su mujer.

A partir de ese momento, se produjo una cadena de encuentros entre el abogado Santos y el enlace de Luis Bárcenas. Según 'El Mundo', se produjeron tres reuniones en 2017, cuatro o cinco a lo largo del año 2018, y tres o cuatro más en 2019, siendo ya Pablo Casado el máximo responsable de la formación conservadora. Esas reuniones se hicieron siempre con "conocimiento" y "permiso" de Génova, según las distintas fuentes consultadas por este periódico.

La defensa del PP, según 'El Mundo', consideró "interesante explorar" el contacto con este empresario para "obtener información" y solicitaron autorización al partido, tanto en la época de Rajoy como en la de Casado, para llevar a cabo las reuniones con el enlace de Bárcenas. El empresario transmitió su estrecha relación personal con el ex tesorero y la voluntad de ayudarle en todo lo posible como "amigo".

Tras los primeros encuentros, Agustín D. comunicó a Santos el deseo del ex senador Bárcenas de verse en persona con él. El abogado, reputado penalista y ex teniente fiscal en la Audiencia Nacional, le aclaró que nunca podría celebrarse esa reunión sin la autorización del partido y sin que estuviera presente en la misma el entonces letrado del ex tesorero del PP, Joaquín Ruiz de Infante.

Santos evacuó la consiguiente consulta con la dirección del PP de Rajoy y le fue denegada la autorización para que se celebrase dicho encuentro. La reunión, por lo tanto, nunca se produjo.

No obstante, los encuentros continuaron y en el transcurso de los mismos el amigo íntimo de Bárcenas pidió de nuevo ayuda para el ex tesorero y su esposa, que se enfrentaban en 2018 a la sentencia de la primera época del caso Gürtel. Al mismo tiempo le contó que el partido se estaba portando muy mal con Bárcenas y le solicitó que realizara todo lo posible para ayudarle.

Santos, añade el periódico, se limitó a compartir sus impresiones sobre el procedimiento y no realizó gestión alguna ni entabló ningún tipo de negociación. Así lo afirman con contundencia fuentes próximas al jurista, que precisan que el abogado puede documentar que todas las citas fueron a petición del amigo de Bárcenas, nunca al revés. En este sentido, el abogado conserva la totalidad de los mensajes que se han intercambiado por Whatsapp durante tres años. En los encuentros mencionados, el amigo de Bárcenas se lamentó de que, tras el contacto inicial, López ya no le cogía el teléfono ni le atendía.