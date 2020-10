Los próximos 21 y 22 de octubre se debatirá en el Congreso de los Diputados la moción de censura registrada con Vox contra Pedro Sánchez.

El candidato de la formación de extrema derecha será Santiago Abascal, aunque el encargado de defender esta propuesta será el diputado Ignacio Garriga. Además, Macarena Olona ha confirmado en una entrevista en 'Espejo Público' que en este debate también intervendrán Abascal e Iván Espinosa de los Monteros.

En este sentido, fuentes de Vox han indicado a laSexta que el discurso de Garriga será de unos 40 minutos, aunque podría verse modificado. Mientras que el de Abascal no lo hará demasiado largo.

Por el momento, Vox cuenta solo con los apoyos de sus 52 diputados. El Partido Popular no ha comunicado su postura, pero sí ha dejado claro que no votará 'sí', por lo que se mueve entre la abstención y el voto en contra. Al respecto, fuentes del partido han señalado que "Abascal no ha hablado con Casado" sobre la moción de censura desde que esta fue anunciada, pero "sí han hablado de otros temas".

En declaraciones a 'EsRadio', Espinosa de los Monteros ha defendido que "si no cambiamos el Gobierno, será difícil salir adelante". Ha dicho, además, que espera que "el PP no se hunda" porque los necesitan "con unos mínimos escaños para contar con ellos en un futuro".

Por su parte, Olona ha acusado al líder del PP de "esconder la cabeza como un avestruz" ante esta propuesta. Pablo Casado ha destacado que "es un tema que a mí no me importa nada" y asegura que no gastará gastar "ni un solo minuto en hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien la recibe".