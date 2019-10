Santiago Abascal ha asegurado que si estuviera al frente de la Presidencia del Gobierno "daría una orden" al Ministerio del Interior para que llevase a cabo la detención del president de la Generalitat, Quim Torra.

En declaraciones en una entrevista en Antena 3, el líder de Vox ha apuntado que su formación sacaría "de Cataluña a los líderes separatistas para que no fueran excarcelados", además de intentar "acabar con la violencia" en las calles.

Según el líder de la formación de extrema derecha, "hay millones de españoles que confían" en que sea él el que pueda estar al frente de la Presidencia para ejecutar estas medidas. "Entienden que, en la respuesta al separatismo, ha habido mucha debilidad, y desean que acabe este problema", ha señalado.

Por otro lado, Santiago Abascal se ha referido a la sentencia que condena a los líderes del procés, y ha asegurado que han existido "intromisiones políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez que ponen en cuestión el estado de Derecho.

Además, ha destacado que en Vox no tienen "ninguna duda" haciendo referencia "a la naturaleza política de la sentencia". "Cuando Pedro Sánchez llegó al poder, cambió al abogado del Estado por uno que era del propio Sánchez, y este cambió las penas de rebelión a sedición".

Al ser preguntado por las medidas que su partido aplicaría en Cataluña si consiguiera ser determinante tras los comicios del 10 de noviembre, Abascal ha reconocido que su "medida principal" sería "plantear el debate de la ilegalización de los partidos separatistas" y la recuperación de ciertas competencias, como la relativa a la televisión pública catalana o a la educación.

Critica la decisión del Supremo con la exhumación

El líder de Vox también se ha pronunciado sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Abascal considera que es "una escenografía" que forma parte de la "propaganda electoral de Pedro Sánchez". En este sentido, ha señalado que "es extraño" que "solo" los magistrados "crean que no tiene nada que ver" con la campaña del PSOE.

"El PSOE está usando las instituciones de manera fraudulenta. La Junta Electoral Central no permite inaugurar la cinta de una autopista, así que no nos convenzan de que el acto de mañana no tienen nada que ver con la escenografía ", ha apuntado.

En otro momento de la entrevista también ha reconocido que la exhumación de Franco le provoca "tristeza", porque es la medida que toma un Ejecutivo que "quiere atizar la división de los españoles". "Nuestros abuelos se abrazaron en la Transición y nuestros padres vivieron en paz. Los españoles no debemos enfrentarnos ni romper la concordia entre nosotros", ha sentenciado.