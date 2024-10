El exministro José Luis Ábalos ha pedido declarar voluntariamente como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el 'caso Koldo'. Fuentes de su entorno sostienen que el diputado quiere aclarar "falsedades" que, según él, se están contando a partir de la publicación del informe de la UCO que le atribuye un "papel de responsabilidad" en la trama.

Este movimiento del que fuera titular de Transportes llega después de que este jueves el juez Moreno diera un primer paso hacia su imputación al preguntar a la Presidencia del Congreso si ostenta actualmente el escaño de diputado. Un trámite que sería un paso previo a mandar una exposición razonada al Tribunal Supremo, ante el que está aforado, detallando los indicios de criminalidad que puedan existir contra él.

El jueves, tras conocer ese primer paso del juez Moreno, que ya rechazó su petición de personarse como perjudicado en la causa, el propio Ábalos no descartaba su imputación: "Todo es posible, no digo que no", afirmó, a preguntas de laSexta, ante cuyos micrófonos admitió que "era de esperar" que esto se produjera.

Además, tras conocerse el mismo jueves que la UCO de la Guardia Civil le atribuye "un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último", en las últimas horas han ido trascendiendo nuevas detalles sobre ese informe policial.

Así, este viernes hemos conocido que el entonces ministro se beneficiaba de contraprestacionesde la trama Koldo: en concreto, la UCO ha detectado "evidencias" de que un supuesto "testaferro" del empresario Víctor de Aldama pagó 82.298 euros por el alquiler del piso en el que vivía la pareja de Ábalos.

Además, la Guardia Civil cree que Ábalos podría haber disfrutado de un chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz), que llegó a poner en alquiler, obteniendo así "rendimientos económicos". El inmueble era propiedad de Víctor de Aldama, que lo compró por 526.000 euros a través de varias sociedades interpuestas que controlaba su socio Claudio Rivas.