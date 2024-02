laSexta ha conseguido hablar en exclusiva con José Luis Ábalos después de que esta misma mañana el PSOE le haya dado un ultimátum de 24 horas para dejar su escaño como diputado por el escándalo del 'caso Koldo'. El exministro de Transporte "sigue pensando" qué va a hacer con el acta, si bien ha reconocido que "no descarta" dejar que pase el plazo y forzar así al PSOE a que cumpla su amenaza y lo expulse al grupo mixto. "Allá ellos", ha aseverado. Aunque no confirma cuál será su decisión, en declaraciones a esta cadena, ha dado una clave: "Lo haré de acuerdo a lo que yo merezco y a lo que merecen otros".

Una de las consecuencias de aferrarse al escaño es que el diputado socialista mantendría el aforamiento y solo podría ser imputado por el Tribunal Supremo, en caso de que fuera investigado en la trama de las presuntas comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos ha afirmado que tomará la decisión pensando en él y en la gente que le apoya y ha insistido en que está "solo ante todos los poderes". Ha reiterado, también, que no está imputado, y que no comparte la estrategia adoptada por su formación y ha expuesto, además, que esta decisión no provocará la satisfacción del PP, que continuará atacando al Gobierno.

Esta misma mañana, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE exponía que, a su juicio, "sí existe una responsabilidad política" por parte de José Luis Ábalos en las presuntas mordidas de comisiones en la compra de mascarillas por parte de su exasesor, Koldo García, y le exigía que dejara su acta antes de las 11:00 horas de este martes.

Hasta su comunicación con laSexta, el exministro de Transportes solo ha renunciado a presidir la Comisión de Interior del Congreso, pero no se había pronunciado sobre la exigencia de la dirección de la formación. Ahora, sigue manteniendo la incógnita sobre si tomará la decisión por "responsabilidad política" como le exige el PSOE o, por contra, esperará a que la formación le cese.

El exministro de Transportes se niega a que le "inhabiliten políticamente". Es la idea que reiteró en su entrevista este sábado en laSexta Xplica y que se enmarca en su intención, semanas previas a que estallara el escándalo, de buscar hueco en las listas del PSOE para las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

Desde el PSOE muestran a laSexta su esperanza de que el diputado acabe dimitiendo, pero reconocen que no poseen ninguna certeza de que vaya a ser así. Apelan a su responsabilidad política y a que respete las siglas de la formación, de la que llegó a ser número 3 como Secretario de Organización. No obstante, confirman que le expulsarán del PSOE en caso de no hacerlo.

El PSOE aplaza el registro de la Comisión de Investigación

Junto al 'ultimátum' al exministro, el PSOE ha anunciado que registraría este mismo lunes una Comisión de Investigación en el Congreso para estudiar las compras públicas de material sanitario durante la pandemia, que incluiría en primer lugar el caso Koldo. No obstante, finalmente ha aplazado el registro porque aún se encuentran ultimando el texto, por lo que esperan que puedan realizarla este mismo martes.

La idea de crear esta comisión de investigación parlamentaria surgió de la ejecutiva federal del partido, y su objetivo es hacerlo en solitario. La comisión investigaría el caso Koldo, pero ampliaría sus atribuciones a otras compras públicas de material sanitario durante la pandemia, lo que incluiría, entre otros, el caso de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cronología del 'caso Koldo'

Los hechos se remiten a la pandemia de coronavirus. Dos en instancias dependientes del ministerio de Ábalos, con quien trabajaba Koldo García adjudican en marzo de 2020 dos contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, relacionada con Víctor Aldama y sociedad investigada en la causa: con Puertos del Estado por 24 millones, y con Adif por 12,5 para la compra de mascarillas.

El tercer contrato que consiguió la empresa con la que medió Koldo fue con el Ministerio del Interior. Se trata de material de protección por valor de 3,5 millones de euros un mes después, en abril.

La sociedad recurrió, al menos una vez, al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para "agilizar trámites" con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, según la querella que interpuso en la Audiencia Nacional la Fiscalía Anticorrupción a la que tuvo acceso laSexta.

En total, 9 contratos están siendo investigados por comisiones ilegales en la compra de mascarillas y material sanitario . El importe total de estas adjudicaciones asciende a más de 53 millones de euros y de todo este dinero la empresa solo pagaba un 13% para esa compra de material sanitario.

El exministro de Transportes negó desde un primer momento conocer estos hechos y reprobó la actuación de su exasesor. Desde que estalló la polémica el pasado jueves, se desvinculó del caso y evitó escuchar a las voces disonantes que ya apelaban a su responsabilidad política. De hecho, en su entrevista en laSexta Xplica este sábado, reconocía que habría dimitido si el caso hubiera estallado mientras él mantenía la cartera de Transportes, pero reprochaba que se le exigiera hacerlo "por confiar en alguien que le decepcionó". Afirmaba, además, conocer a solo uno de los implicados en la trama (a excepción de su exasesor), y reiteraba que no tenía una relación personal más allá de la que mantenía con Koldo García.