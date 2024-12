Ábalos denuncia a la Guardia Civil ante la Fiscalía por investigarle "ilegalmente" siendo aforado

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido este jueves de forma urgente para anunciar que ha denunciado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por "interceptar una correspondencia privada" en el marco de la investigación del 'caso Koldo'. En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del exministro considera que se trata de hechos delictivos de "suma gravedad" e ilegal ya que él se encuentra aforado por ser diputado.

En una comparecencia desde el Congreso de los Diputados, ha explicado que el "4 de noviembre de 2023 se interceptó una comunicación que iba dirigida" a él durante la investigación del caso Koldo. Ábalos, que asegura haber tenido dudas de si comparecer o no, ha afirmado que "su tranquilidad reside en que no tiene ningún enriquecimiento, todo el mundo lo sabe", y ha criticado que la actuación de la UCO es una "investigación al margen de una autorización judicial". "Se está violentando claramente a un representante electo que goza de aforamiento", ha denunciado sobre su inmunidad.

Sin embargo, el movimiento del exministro llega un día después de que el Tribunal Supremo anunciara un suplicatorio al Congreso al apreciar "indicios" de su implicación en cuatro delitos y con el que busca pasar al contraataque buscando una base para reclamar la nulidad de la causa contra él. Ábalos señala en el escrito que la Guardia Civil, en un dispositivo montado en su casa, requisó y abrió un sobre que iba dirigido a él porque llevaba su nombre en la parte frontal y, por su condición de aforado al ser diputado, según refleja su escrito, la Benemérita podría incurrir en un delito.

El informe en cuestión es en el que se explicaba el viaje del hermano de Koldo García, Joseba García, para llevarle documentación al exministro y él aparecía en una imagen de él en uno de los informes. Según su denuncia, se trata de hechos delictivos de "suma gravedad" porque vulneran su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. "Nunca consentí el que se abriera dicha documentación, como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser Aforado) que motive la apertura de correspondencia", denuncia.

En la denuncia, la defensa de Ábalos pide al fiscal general del Estado la "intervención telefónica a Koldo García del día 3 y 4 noviembre de 2023" y el informe de la UCO con fecha del 4 de diciembre de 2023. Asimismo, ha solicitado la declaración del ex subsecretario del MITMA Jesús María Gómez y ordenar "la averiguación a través de la Policía Judicial del domicilio del citado testigo al objeto de que comparezca en la sede de la Fiscalía General del Estado". Por último, reclama "todas aquellas diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos objeto de esta denuncia y que pueda acordar el fiscal".

"No tengo ningún enriquecimiento y todo el mundo lo sabe"

El exministro ha argumentado que el dispositivo de la UCO no ha ido detrás de Joseba García, si no que se quedaron en la puerta de su casa y tomaron nota de los datos de su vehículo. "Ya sé que hay mucho ruido, pero me niego a que esto sea normal", ha sostenido. Después, ha afirmado que hay "un hecho muy grave para el Estado de Derecho" porque "no había" autorización para esta investigación.

"Esto lo he presentado esta mañana y espero que se tome nota de la importancia de esto. No estamos ante casualidades", ha incidido. Después, ha relacionado esto a una "inquietud que tenía" por la que el 1 de agosto presentó unas preguntas al Ministerio del Interior preguntando si "había sido objetivo de alguna investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Me dijeron en la Mesa del Congreso que eso tenía interés personal y me pidieron reformarla", ha señalado, afirmando que tuvo "una respuesta escueta": "Se me dijo simplemente que la Policía Judicial solo investiga bajo mandato judicial".

"Invito al Ministerio a que reconsidere la respuesta después de lo que aporto. Que se haga una auditoría y se que me diga cuándo he sido investigado", ha sostenido Ábalos, pero ha añadido que "se reserva otras actuaciones a lo largo de la causa". Y ha proseguido: "Si tuviera la tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como hasta ahora, yo lo autorizaría todo, no hubiera hecho falta una investigación. No tengo ningún enriquecimiento y todo el mundo lo sabe".

Con estas contundentes palabras, el exministro ha querido incidir en que él no ha tenido ninguna participación en el caso Koldo, que es lo que ha intentando dejar claro desde el principio. "Si alguien tiene algo que esconder, no se somete a una sobreexposición. Soy bastante transparente", ha asegurado.